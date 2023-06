Verstappen tão calmo que ignora seu engenheiro de corrida: você pode trazer o carro para casa entre as linhas brancas?

Max Verstappen não vence, Verstappen domina. O holandês venceu o segundo colocado Lewis Hamilton por 25 segundos em Barcelona na tarde de domingo.

A diferença para seu companheiro de equipe na Red Bull, Checo Perez, era de 35 segundos. Seria heróico se alguém conseguisse arrebatar-lhe o primeiro lugar no Campeonato do Mundo.

O holandês esteve tão forte nestas primeiras sete rodadas que em Barcelona chegou a limites um tanto cômicos.

O bicampeão mundial, com uma enorme diferença para hamilton para trás, decidiu levar seu RB19 ao limite.

Tanto que seu engenheiro de pista teve que chamar a atenção: “Max, terceiro aviso de limites de pista na curva 10”. Ao que mais tarde acrescentou “temos uma bandeira preta e branca, mantenha o carro na pista, por favor”.

Verstappenignorando tudo o que seu engenheiro havia dito, mudou o assunto da conversa: “Qual é a volta mais rápida? Nesse ponto, seu engenheiro responde: “1.16.6, é Checo com a primeira volta no pneu macio com DRS, eu não faria se preocupe com isso Max.”

Max fez ouvidos moucos e estabeleceu um 1.16.3 na volta seguinte com o risco de cometer um erro e levar uma penalidade.

O engenheiro, incrédulo, deu a Max as mesmas instruções novamente: “OK, Max, você pode trazer o carro para casa entre as linhas brancas?”

Verstappensem rival no horizonte, não abriu mão da volta mais rápida que dá um ponto a mais no campeonato.