Verstappen voa e Alonso faz sonhar os torcedores espanhóis

Fernando Alonso deu aos 50.000 fãs de F1 que assistiram a uma das melhores partidas de sexta-feira na memória recente de Montmelo algo para sonhar.

Enquanto o Aston Martin pode não estar no mesmo nível do Red Bull de Max Verstappen, Fernando Alonso foi capaz de mover seu carro à frente da irmã Red Bull dirigida por Checo Péreze se move para dentro de apenas um décimo do holandês.

Em Barcelona, ​​largar da primeira fila é sinónimo de poder vencer, como já aconteceu 28 vezes neste Grande Prémio.

“[He] levantou um pouco no final, sim, mas olhando pela telemetria foi uma grande volta”, Da Rosa disse ao DAZN: “O carro não está tão nervoso quanto na primeira corrida com pneus macios. E não menos importante, na volta seguinte ele estabeleceu um 1.14.2 que mostra que ainda não há problemas de granulação, nem mesmo em Montmelo, que é muito abrasivo.

“Em performance pura, esse décimo é ganho por Max no primeiro setor, na longa reta final, em seu DRS. Porque o segundo setor é idêntico (2 milésimos para Max) e o terceiro setor igual (11 milésimos para Fernando) .”

A Ferrari não tem dúvidas de que as novas atualizações oferecem mais ganhos do que a especificação antiga, então este é o caminho a seguir, independentemente do que dizem os tempos da volta.

Leclerc também ficou a dois décimos de Sainzembora Verstappen foi uma classe à parte e foi o primeiro em 1m13s.

Hülkenbergde Haas apertou o motor da Ferrari para ver até onde eles podem ir. E com Hulk em terceiro e 2 décimos de segundo de Max, Ferrari pode fazer pelo menos dois décimos melhor. Não duvide que Carlos e Charles vão brigar pela pole.

Para Mercedes, Russel foi 8º quase meio segundo atrás de Max e hamilton 11º a seis décimos do ritmo.