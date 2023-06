Vestiário do Heat perturbado após derrota esmagadora no jogo 4

TO Heat deixou a quadra com o rabo entre as pernas após uma derrota esmagadora nas mãos do Denver Nuggets em um jogo em que o Heat não conseguiu nenhum tipo de ataque consistente.

O Nuggets venceu o jogo por 108-95 e voltou para Denver depois de vencer os dois jogos na quadra do Miami. O Nuggets terá a chance de encerrar a série diante de seus torcedores no jogo 5 na segunda-feira, enquanto buscam trazer a cidade o seu ‘ primeiro campeonato da NBA.

O Heat tenta permanecer positivo, insistindo que está em baixo, mas não fora

‘A série não acabou’: Miami Heat e Denver Nuggets NBA Game 4 reaçõesN. Garça

Os jogadores de papel do Heat, caleb martin e Max Strusficaram naturalmente devastados e perturbados após uma derrota difícil em um jogo que parecia fora de alcance na maior parte do tempo.

Martin tentou se manter otimista, evitando a reviravolta do Boston contra seu próprio time nas finais da Conferência Leste

Boston obtendo três vitórias consecutivas, isso nos mostrou que é possível e essa é a beleza disso. Temos outro jogo. caleb martin

Seu companheiro de equipe, Max Strus, tentou esquecer sua saída ruim o mais rápido possível e esperar pelo próximo jogo em Denver.

Sentar aqui e falar sobre isso não vai adiantar nada, temos que endurecer, nos recuperar e olhar para a próxima oportunidade. Max Strus

O Heat terá uma tarefa monumental pela frente e precisará de um jogo de recuperação de seus jogadores para conseguir a reviravolta em arena de bola na segunda-feira para se dar uma chance de lutar nesta série.