Vestibular 2023/2: IFMG divulga resultado preliminar

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) liberou nesta terça-feira, dia 27 de junho, o resultado preliminar referente ao Vestibular 2023/2. A instituição divulgou os resultados em diferentes listas, por nível de curso e por campus.

Nesse sentido, para consultar o resultado, o candidato deve acessar o site da Fundação CEFETMINAS e clicar sobre o curso pretendido (Cursos Técnicos ou Cursos de Graduação) e escolher o campus para o qual se inscreveu.

Como esse resultado é preliminar, o IFMG aceitará a interposição de recursos. Portanto, os candidatos insatisfeitos com a classificação preliminar poderão interpor recursos devidamente fundamentados nos dias 28 e 29 de junho, próximas quarta e quinta-feira. O procedimento deve ser feito virtualmente, através do site da Fundação. Para contestar o resultado, o candidato deverá acessar o sistema com o CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Após a análise dos recursos, o IFMG publicará os resultados finais, com as listas de convocados para as matrículas, no dia 6 de julho de 2023.

De acordo com o edital, os convocados na 1ª chamada desse processo seletivo deverão realizar os procedimentos de matrículas de forma on-line. As matrículas serão efetivadas a partir do preenchimento dos campos no Sistema de Matrículas do IFMG, disponível no link: matricula.ifmg.edu.br e envio da documentação digitalizada. Cada campus divulgará as orientações complementares e o cronograma de matrícula em sua respectiva página eletrônica.

Vestibular IFMG 2023/2

Conforme indicado no edital, o Vestibular IFMG 2023/2 contou com duas modalidades de seleção: aproveitamento da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e análise de histórico escolar e redação on-line. O candidato pôde escolher através de qual modalidade gostaria de participar do Vestibular 2023/2.

Ainda de acordo com o edital, para a seleção via notas do Enem, o IFMG aceitou as notas de uma das últimas dez edições do exame. Nesse sentido, somente os candidatos que fizeram as provas do Enem entre 2013 e 2022 puderam se inscrever nessa modalidade. Para a classificação dos inscritos para os cursos técnicos nas modalidades concomitante e subsequente ao Ensino Médio, o IFMG ofereceu apenas uma modalidade de seleção. Desse modo, os candidatos foram classificados a partir do desempenho obtivo em prova de conhecimentos gerais aplicada pelo IFMG. Essa prova também aconteceu no dia 18 de junho, de forma presencial. De acordo com o edital, as provas apresentaram questões sobre conteúdos referentes às disciplinas do Ensino Médio. A prova abarcou conteúdos de Linguagens (Língua Portuguesa), Matemática, Humanas (História, Geografia) e Ciências da Natureza (Química, Biologia e Física). Oferta de vagas A oferta total do IFMG é de 397 (trezentas e noventa e sete) vagas para 11 (onze) cursos de graduação presenciais, além das oportunidades ofertadas para os cursos técnicos. Há vagas para os campi de Congonhas, Ibirité, Ouro Preto e Ribeirão das Neves. O Instituto reserva parte das vagas de acordo com as suas políticas de ações afirmativas. Os aprovados pelo sistema de cotas deverão, no ato de matrícula, comprovar a renda de sua família e comprovar que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas. Além disso, os candidatos cotistas (pretos, pardos e indígenas) deverão passar por processo de heteroidentificação antes do período de matrícula para garantir a vaga.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.



