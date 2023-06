Veterano da NBA, Tony Snell descobre que tem autismo aos 31 anos e se sente aliviado

Maine Celtics avançar Tony Snell revelou na segunda-feira que foi recentemente diagnosticado com autismo e admitiu sentir alívio. O NBA veterano atualmente joga pelo Boston’s Liga G filial em Portland, Oregon.

Snell, 31, só descobriu que é autista porque seu filho recém-nascido recebeu o mesmo diagnóstico e ficou aliviado ao finalmente entender mais sobre si mesmo.

“Eu sou como, se (carter) é diagnosticado, então acho que também sou. … Isso me deu coragem para fazer um check-up”, disse Snell. “Não fiquei surpreso porque sempre me senti diferente. … Foi apenas um alívio, tipo, ah, é por isso que sou do jeito que sou.”

Snell e esposa Ashley falei com NBC sobre os sinais que notaram em seu Karter de 2 anos antes de levá-lo para fazer o teste de autismo.

A falta de desenvolvimento da fala e os movimentos de estimulação são os primeiros sinais do distúrbio que afeta as habilidades sociais, entre outras áreas.

Autismo na comunidade negra

Snell passou a explicar como o autismo não é discutido o suficiente no Preto comunidade devido à falta de conhecimento ou consciência e um estigma negativo.

“Não temos muito conhecimento sobre isso e acho que algumas pessoas estão nervosas em se abrir”, disse Snell. “As pessoas têm muitas coisas acontecendo individualmente, e é difícil se abrir para coisas que as pessoas podem não saber.”

Snell também encontrou uma fresta de esperança no fato de que ele será capaz de se relacionar com seu filho e ajudá-lo a navegar pelo mundo.

“Eu só quero mudar vidas e inspirar as pessoas. Quero ter certeza de que meu filho saiba que eu o apoio”, disse Snell. “Quando eu era criança, me sentia diferente… mas agora eu poderia mostrar a ele que estou aqui com você, (e) vamos enfrentar essa coisa juntos. Vamos crescer juntos e vamos realizar muitas coisas juntos.”