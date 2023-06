Victor Wembanyama bombardeado por fãs no aeroporto antes do draft da NBA

Victor Wembanyama mania está em pleno vigor – o futuro No. A primeira escolha geral no Draft da NBA foi cercada por fãs quando ele pousou nos EUA na segunda-feira … e a cena foi louca !!

O fenômeno francês de 19 anos está no centro do basquete mundial antes das festividades de quinta-feira … e todos os sinais apontam para o San Antonio Spurs levando-o assim que eles estiverem no relógio.