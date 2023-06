Victor Wembanyama é o novo gigante do Spurs, Tim Duncan e David Robinson parecem pequenos

de Victor Wembanyama O primeiro jantar em sua nova cidade natal estava lotado com a realeza de San Antonio. Gregg Popovich estava lá, é claro. Então onde Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginóbili e Sean Elliot.

Wembanyama agora começa sua jornada para ingressar em seu clube.

Mesmo com as boas-vindas para Wemby continuando no sábado – uma no icônico River Walk no centro da cidade Santo Antônio, outro na arena – o adolescente francês, considerado um talento geracional do basquete, já pensava no que vem a seguir. Ele tem uma visita à sede da Nike em Oregon nos próximos dias, compromissos para ver algumas casas em San Antonio que ele pode chamar de lar nos próximos anos e depois treinos para a NBA Summer League.

“Tenho muita coisa acontecendo”, disse Wembanyama. “Mas está tudo bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai se encaixar.”

Ele está animado, e com razão. Ele vestiu um uniforme do Spurs pela primeira vez no sábado e jogará pela primeira vez no início de julho em Sacramento ou Las Vegas; San Antonio participa de ambas as ligas de verão. Ele cumprimentou centenas de funcionários do Spurs que apareceram na arena no sábado para recebê-lo, sorrindo o tempo todo.

“São tempos emocionantes”, disse o CEO do Spurs, RC Buford.

“Eles vêm com as mais altas expectativas.” A festa matinal no River Walk aconteceu onde as celebrações do campeonato do Spurs geralmente se concentram. E a coletiva de imprensa que se seguiu na arena aconteceu com Wembanyama sentado em um palco que por acaso estava no mesmo lado da quadra que os cinco estandartes do campeonato da NBA de San Antonio.

“Para Victor, gostaria de dizer diretamente que estamos empolgados em crescer com você, apoiá-lo, desafiá-lo, especialmente o treinador Pop – haverá muitos dias desafiadores – em sua jornada pela vida e pelo basquete”, disse Brian, gerente geral do Spurs. Wright, sentado à esquerda de Wembanyama. “Seu talento é óbvio, mas conforme fomos te conhecendo, a maturidade, o foco e o caráter nos mostraram o quanto você é especial quando jovem.”

Para O animal, que chegou na sexta-feira do draft da NBA e jantou naquela noite com Popovich e alguns ex-jogadores, as primeiras 20 horas em San Antonio foram como um turbilhão. Wembanyama disse que aprendeu mais sobre o NBA nessas duas horas do que nos últimos anos.

“Honestamente, foi um dos melhores jantares da minha vida”, disse Wembanyama. “E não por causa da comida. A comida estava boa. Mas as pessoas eram loucas.”