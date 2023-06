Victor Wembanyama é o número 1 geral para os Spurs no Draft da NBA de 2023

O San Antonio Spurs acaba de tomar a decisão mais fácil da história da franquia… levar uma sensação internacional Victor Wembanyama com a primeira escolha no Draft da NBA de 2023.

Na verdade, Wemby era um grande favorito das apostas para ter seu nome anunciado primeiro na quinta-feira com chances de -50.000 (você teria que apostar $ 50.000 apenas para ganhar cem dólares).

Wembanyama foi uma estrela do Metropolitans 92 do LNB Pro A na temporada passada … acumulando 21,6 pontos, 10,4 rebotes e 3 bloqueios por jogo.

A seleção foi praticamente definitiva depois que as bolas de pingue-pongue caíram a favor dos Spurs no Draft Lottery no mês passado … que foi oficialmente apelidado de sorteio de Wemby.