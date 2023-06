Victor Wembanyama não jogará com a França na Copa do Mundo

An intrigante ruído de fundo acompanha Victor Wembanyamachegada altamente antecipada de em San Antonio. Esse barulho foi ofuscado pela enxurrada de eventos em torno do ano de 2023 NBA Rascunho, incluindo a foto do prodígio francês ao lado incentivo de São Antônio legendas Tim Duncan, Manu Ginóbili e David Robinsoncom quem jantou em seu primeiro dia na organização do Texas.

Enquanto isso, segundo o L’Equipe, O animal decidiu não participar da Copa do Mundo de Basquete com a França.

A primeira escolha do Draft de 2023 prefere focar em sua nova aventura nos Estados Unidos com o esporas e tomou a decisão de não se juntar à sua seleção nacional para o próximo torneio.

L’Equipe descreveu sua decisão como “difícil”, mas “irrevogável”. A Copa do Mundo na Indonésia e nas Filipinas está marcada para acontecer de 25 de agosto a 10 de setembro.

Santo AntônioA principal prioridade é cuidar do jogador depois de uma temporada intensa com o Metropolitans 92 e também levando em consideração seu histórico de lesões da temporada 2021/22, que o permitiu jogar apenas 16 dos 34 jogos com ASVEL Lyon-Villeurbanne.

A franquia da NBA está até disposta a limitar sua participação na Summer League.