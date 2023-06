Vídeo: Alex Pereira e Sean Strickland treinam juntos antes de lutas cruciais

Alex Pereira deu as boas-vindas a Sean Strickland em Connecticut para um treinamento de equipe.

Como ele prometeu durante uma recente aparição no A Hora do MMAPereira recentemente convidou Strickland para trabalhar com ele e Glover Teixeira em Danbury, Connecticut, e o ex-campeão dos médios do UFC compartilhou imagens da experiência em seu canal no YouTube.

Assista esse vídeo aqui:

Este é um acampamento importante para Pereira e Strickland, que procuram permanecer no meio de suas respectivas lutas pelo título. Pereira sobe para 205 libras para enfrentar o ex-campeão dos meio-pesados ​​Jan Blachowicz no UFC 291 em 29 de julho e uma performance impressionante contra Blachowicz pode colocar Pereira em uma posição privilegiada para lutar pelo segundo título. Ele segurou brevemente o cinturão dos médios do UFC após um nocaute impressionante sobre o rival Israel Adesanya no UFC 281 (Adesanya vingou a derrota em uma revanche imediata cinco meses depois).

Pereira também brincou A Hora do MMA que “vou aprender inglês com Sean Strickland”. Strickland tem a reputação de falar imprudentemente na jaula e nas redes sociais.

No clipe acima, não parece haver nenhuma aula de inglês acontecendo, mas Pereira e o técnico Erick Tererê mostram a Strickland os melhores pontos do soco poderoso, enquanto Strickland também é visto treinando técnicas de luta livre com o ex-kickboxing de duas divisões do Glory campeão.

A seguir, Strickland enfrentará Abusupiyan Magomedov na luta principal do UFC Vegas 76 em 1º de julho. Embora Strickland tenha ficado aquém de algumas lutas importantes – incluindo uma derrota por nocaute para Pereira no UFC 276 – ele continua sendo um azarão para lutar ouro dos médios, já que ele foi 6-2 desde que subiu de 170 libras.