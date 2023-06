Vídeo: Alex Pereira surpreende Glover Teixeira com nova moto

A ligação entre os ex-campeões do UFC Alex Pereira e Glover Teixeira é forte, e foi mostrada com Pereira surpreendendo Teixeira com um presente especial.

No canal de Pereira no YouTube, ele postou um vídeo da entrega do presente na casa de Teixeira, que acabou sendo uma motocicleta novinha. A alegria e o choque no rosto de Teixeira diziam tudo.

Você pode assistir à reação de Teixeira à motocicleta no vídeo acima.

Em janeiro, Teixeira parecia se tornar bicampeão meio-pesado do UFC quando lutou contra Jamahal Hill pelo título vago no UFC 283 no Brasil. Hill teve o melhor desempenho de sua carreira e conquistou o campeonato, enquanto a luta serviu como a última da carreira de Texieira ao anunciar sua aposentadoria após a derrota. Teixeira conquistou o título ao finalizar Jan Blachowicz no UFC 267 em outubro de 2021.

Pereira recentemente perdeu o título dos médios para o rival de longa data Israel Adesanya, e agora está subindo para 205 para enfrentar Blachowicz no UFC 291 em 29 de julho em Salt Lake City.