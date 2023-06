Vídeo: Amanda Nunes e Irene Aldana se enfrentam no confronto final do UFC 289

Amanda Nunes e Irene Aldana se enfrentaram em seu confronto final antes da luta principal pelo título peso-galo no sábado, no UFC 289.

Nunes e Aldana demonstraram respeito um pelo outro após intenso confronto no Rogers Centre, em Vancouver, no Canadá. Ambos se apresentaram para a torcida canadense no primeiro retorno do UFC ao país em quatro anos.

“Não tenho nada além de respeito por Amanda, mas amanhã trarei o quarto cinturão de volta ao México”, disse Aldana, referindo-se aos campeões mexicanos do UFC Brandon Moreno, Yair Rodriguez e Alexa Grasso.

Nunes, que tenta a primeira defesa de sua segunda passagem como campeã peso-galo, irritou a torcida

“E ainda assim, para sempre, baby – vamos lá”, disse ela.

Confira o confronto principal do evento acima e os destaques das pesagens cerimoniais no vídeo abaixo.