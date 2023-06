Vídeo: Árbitro é derrubado com a mão direita no evento principal do GLORY Collision 5

Antonio Plazibat quase marcou o tipo errado de nocaute no sábado.

Em uma cena selvagem, Plazibat acidentalmente derrubou o árbitro Edward Strijkert com uma mão direita perversa no final da segunda rodada de sua batalha principal contra Tariq Osaro no GLORY Collision 5. Plazibat e Osaro estavam trocando couro contra as cordas nos segundos finais do round quando o sino tocou e Strijkert mergulhou para separar os lutadores, apenas para ele receber um soco tardio de Plazibat, que imediatamente deixou Strijkert de joelhos.

O vídeo da cena pode ser assistido abaixo.

Felizmente, Strijkert conseguiu escapar relativamente ileso e os oficiais do GLORY trouxeram um novo árbitro para encerrar a partida.

No final, Osaro (25-2-1, 13 KO) derrotou o amigo e companheiro de equipe Plazibat (22-5, 16 KO) com um nocaute no quinto assalto para conquistar o título interino dos pesos pesados ​​do GLORY.

Confira abaixo o substituto do árbitro e a finalização de Osaro.