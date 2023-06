Vídeo arrepiante mostra jovens de Chicago atirando em menino de 14 anos

A vídeo arrepiante capta o momento em que um grupo de criminosos armados com metralhadoras improvisadas abrem fogo contra uma multidão em Chicagomatando um menino de 14 anos e ferindo outros três, informou o NY Post.

Imagens de vídeo mostram os quatro suspeitos armados, incluindo pelo menos um possivelmente de 16 anos, se esgueirando por um terreno baldio na noite de quarta-feira antes de pular para trás de um prédio e disparando vários tiros para a rua. A filmagem da CWB Chicago mostra o grupo fugindo.

O chuva de tiros matou Pierre Johnson, de 14 anos e feriu gravemente dois jovens, de 18 e 19 anos. uma mulher de 21 anos também foi baleada na mão.

O jovem de 18 anos, que não foi identificado, foi baleado nas costas, enquanto o de 19 anos, cuja identidade também é desconhecida, sofreu ferimentos no peito e na perna.

Um adolescente de 16 anos é detido como um dos suspeitos.



A polícia disse que um dos supostos atiradores, um jovem de 16 anos, abriu fogo contra os policiais quando eles responderam à cena e foi levado sob custódia após o tiroteio mortal em South Wells Avenue por volta das 20h20, horário local, informou a mídia.

O adolescente, que não foi identificado, foi acusado de seis acusações de tentativa de assassinato em primeiro grau de policiaistrês acusações de descarga agravada de uma arma de fogo em um veículo ocupado e uso ilegal de uma arma por um menor de 21 anos, de acordo com o relatório da polícia.

A polícia disse que acredita-se que os atiradores tenham usado pistolas com “interruptores Glock”, acessórios ilegais que permitem que as armas segurem cartuchos expandidos com até 50 cartuchos.

Os policiais não revelaram o motivo do tiroteio.

Números de tiroteios em Chicago caem, mas ainda alarmantes

De acordo com as estatísticas do Departamento de Polícia de Chicago, houve 887 tiroteios na cidade até agora este ano até 28 de maiouma queda de 6% em relação aos 937 tiroteios na mesma época do ano em 2022, revelou o New York Post.

Os assassinatos também caíram em Windy City, para 229 até agora este ano, em comparação com 243 durante o mesmo período em 2022, mostram as estatísticas.

Mas os assassinatos aumentaram 25% e tiroteios subiram 23% na cidade durante o mesmo período de tempo há quatro anos, mostram os dados.