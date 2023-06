Vídeo: confronto entre Terence Crawford e Errol Spence na coletiva de imprensa

Terence Crawford e Errol Spence se enfrentaram pela primeira vez para apoiar sua luta de grande sucesso em 29 de julho em Las Vegas.

Crawford e Spence se aproximaram antes de responder a perguntas da mídia na terça-feira em Los Angeles. O MMA Fighting capturou o vídeo do staredown, que pode ser visto acima.

Crawford vs. Spence acontece na T-Mobile Arena em Las Vegas e vai ao ar no pay-per-view Showtime. A luta é pelo campeonato indiscutível dos meio-médios com Spence colocando seus títulos WBC, WBA e IBF em disputa, enquanto Crawford defende seu título WBO.