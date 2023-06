Vídeo: Conor McGregor dá soco no mascote do Miami Heat em jogo das finais da NBA

Conor McGregor já está se aquecendo para Michael Chandler.

O ex-campeão dos penas e leves do UFC fez parte das festividades do meio do jogo na sexta-feira no jogo 4 das finais da NBA entre o Denver Nuggets e o Miami Heat. Parado no meio da quadra no Kaseya Center de Miami para promover um spray de crioterapia para alívio da dor, McGregor de repente encontrou seu adversário na forma de Burnie, o mascote do Heat que interrompeu “The Notorious” enquanto usava um par de luvas de boxe douradas gigantes.

Sem perder o ritmo, McGregor primeiro derrubou Burnie com seu famoso chute de mão esquerda, depois finalizou sua obra com outra mão esquerda para garantir.

Assista ao vídeo das travessuras de McGregor abaixo.

McGregor e Chandler estão atualmente estrelando como treinadores em O lutador final 31. Espera-se que os dois pesos leves colidam no final de 2023. A luta será a primeira de McGregor desde a lesão devastadora na perna que ele sofreu em sua derrota na trilogia de julho de 2021 para Dustin Poirier.

E se a noite de sexta-feira serviu de indicação, McGregor ainda tem muito pop na mão esquerda.