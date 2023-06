Vídeo da pesagem do UFC Vegas 75

Na pesagem do UFC Vegas 75, todos os 24 lutadores do card de sábado em Las Vegas subirão na balança na sexta-feira. Assista aos destaques das pesagens oficiais acima, cortesia do UFC.

No evento principal, Marvin Vettori e Jared Cannonier não podem pesar mais de 186 libras, o máximo permitido para sua luta fora do título dos médios.

A pesagem oficial do UFC Vegas 75 está prevista para começar às 12h ET.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Vegas 75.

Cartão principal (ESPN, ESPN+ às 22:00 ET)

Marvin Vettori (185,5) vs. Jared Cannonier (185,5)

Arman Tsarukyan (155,5) vs. Joaquim Silva (155,5)

Armen Petrosyan (186) vs. Christian Leroy Duncan (186)

Pat Sabatini (145) vs. Lucas Almeida (145.5)

Manuel Torres (156) vs. Nikolas Motta (155,5)

Nicolas Dalby (170,5) vs. Muslim Salikhov (170)

Preliminary Card (ESPN+ às 19:00 ET)

Jimmy Flick (125,5) vs. Alessandro Costa (126)

Kyung Ho Kang (135,5) vs. Cristian Quinonez (135)

Carlos Hernández (125) vs. Denys Bondar (126)

Tereza Bleda (125) vs. Gabriela Fernandes (126)

Daniel Argueta x Ronnie Lawrence

Zac Pauga vs. Bukauskas modestos (205)