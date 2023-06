Vídeo do KSW Colosseum 2: o lutador cai de cara depois de ser nocauteado da posição de montaria

Conseguir a posição de montada é amplamente considerada a segunda posição dominante no MMA, mas Patryk Tołkaczewski descobriu da maneira mais difícil que nem sempre é verdade nas eliminatórias do KSW Colosseum 2.

Um boxeador sem luvas por profissão, Tołkaczewski sabiamente levou o oponente Krzysztof Głowacki para a tela e então rapidamente assumiu a posição de montaria. A partir daí, ele fez o que você deveria fazer com a posição, procurando oportunidades de soco. O que ele não contava era com o poder de Głowacki por baixo.

Com um gancho de esquerda no queixo, Głowacki desafiou a física e nocauteou Tołkaczewski, mandando-o de cara na lona na marca de 1:33 do quadro de abertura no evento pay-per-view de sábado no PGE Narodowy de 58.000 lugares. em Varsóvia, Polônia.

Confira um destaque do acabamento selvagem abaixo, cortesia da KSW.

Głowacki conquistou sua primeira vitória na jaula do MMA, enquanto a carreira de Tołkaczewski na jaula teve um começo muito difícil.