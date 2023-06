Vídeo do PFL 6: Sadibou Sy marca candidato a Nocaute do Ano com brutal chute giratório

Sadibou Sy deve ter visto algo que lhe disse que Shane Mitchell era suscetível ao seu chute giratório, porque ele continuou procurando o mesmo golpe até que finalmente acertou.

Depois de quase acertar o chute no assalto inicial, Sy lançou outro no terceiro assalto, mas desta vez acertou Mitchell na lateral da cabeça. Assim que o calcanhar acertou, Mitchell desmoronou na tela, com o árbitro correndo para interromper a disputa no card do PFL 6 em Atlanta.

O final veio em 1:35 da terceira rodada, levando Sy aos playoffs do PFL de 2023 com a vitória.

“Tive que recalibrar um pouco, mas finalmente conseguimos”, disse Sy sobre lançar o mesmo chute várias vezes. “Eu me orgulho de ser o melhor e cada vez melhor. Eu sou um burro de carga. Estou obcecado com este jogo.”

Sy estava no controle total durante a luta, embora parecesse confortável apenas lançando golpes únicos, em vez de realmente montar muitas combinações. Ainda assim, Mitchell não tinha uma resposta real para o tamanho, velocidade e habilidade de trocação de Sy, já que ele passou a maior parte da luta jogando na defesa.

Então, na terceira rodada, Sy mediu seu chute para melhor precisão depois que sua primeira tentativa terminou com seu pé essencialmente dando um tapa no rosto de Mitchell. Desta vez, Sy viu a abertura e desferiu um chute giratório perfeitamente cronometrado que acertou diretamente na orelha, e não havia dúvida de que Mitchell havia terminado.

Sy retorna aos playoffs após conquistar o campeonato PFL de 2022, que lhe rendeu o grande prêmio de $ 1 milhão. Sua próxima luta será uma revanche contra Carlos Leal, que Sy havia derrotado anteriormente em seu caminho para o título dos meio-médios no ano passado.