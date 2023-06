Vídeo do UFC 289: Aiemann Zahabi esmaga Aoriqileng com força restante para nocaute em 64 segundos

Aiemann Zahabi manteve os bons tempos para o Canadá.

O peso galo nascido em Quebec marcou a primeira finalização do UFC 289 no sábado, um que será difícil de superar, já que ele precisou de apenas um soco para derrubar o oponente Aoriqileng (24-10) em pouco mais de um minuto.

Veja a rápida finalização de Zahabi abaixo.

Não houve muito processo de sensibilidade necessário para Zahabi, que errou com a mão direita antes de acertar um looping de esquerda que quebrou Aoriqileng bem no queixo. Zahabi tentou uma comemoração quando Aoriqileng caiu no tatame, mas o árbitro John Cooper precisava ver um pouco mais de ofensa de Zahabi antes de encerrar a luta na marca de 1:04 do primeiro round.

A vitória de Zahabi continuou um começo quente para os canadenses no evento de sábado em Vancouver, British Columbia, com Kyle Nelson, de Ontário, vencendo Blake Bilder e a peso-palha Diana Belbita, de Ontário, abrindo o show com uma vitória por decisão unânime contra Maria Oliveira.

Já são três vitórias seguidas de Zahabi (10-2), que melhorou para 4-2 no UFC.