Vídeo do UFC 289: Chris Curtis x Nassourdine Imavov termina sem resultado após cabeçada acidental

Chris Curtis não consegue fazer uma pausa.

Pela segunda luta consecutiva, Curtis sofreu uma cabeçada que decepcionou o “The Action Man”, pois acabou sendo decidido que ele não poderia continuar devido a sua visão ter sido prejudicada pela falta acidental em sua luta com Nassourdine Imavov em UFC 289 em Vancouver, British Columbia, Canadá.

Apesar dos apelos de Curtis por mais tempo para se recuperar, os oficiais determinaram que Curtis não estava em condições de lutar e a luta foi considerada sem resultado na marca de 3:04 do segundo round.

Assista a cena completa se desenrolar abaixo.

Nassourdine Imavov x Chris Curtis é considerado No Contest depois que um choque acidental de cabeças deixa Curtis incapaz de continuar pic.twitter.com/tzD9x7kqex — Defesa de queda (@ChillemThreebo) 11 de junho de 2023

O resultado foi amargamente decepcionante para ambos os lutadores. Imavov parecia estar à frente no placar depois de derrotar Curtis no primeiro round, incluindo uma sequência que o viu se tornar o primeiro lutador a derrubar Curtis com sucesso dentro do octógono. Ele procurou aproveitar a vantagem no Round 2, o que levou ao choque acidental de cabeças que deixou Curtis ferido e visivelmente desorientado.

Para Curtis, esta é a segunda luta seguida em que uma cabeçada fez com que a ação desmoronasse para ele. Em sua luta anterior contra Kelvin Gastelum no UFC 287 em abril passado, Curtis foi duramente abalado por uma cabeçada durante uma troca e acabou perdendo na decisão unânime. Curtis posteriormente acessou o Twitter para reclamar da falta, sem sucesso.

Curtis, um veterano de 41 lutas profissionais, agora não venceu três de suas últimas quatro lutas. Imavov também está sem vitórias em duas partidas consecutivas, depois de perder a decisão para o companheiro de equipe de Curtis, Sean Strickland, em sua partida anterior.