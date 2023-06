Vídeo do UFC Jacksonville: Brendan Allen finaliza Bruno Silva para encerrar o slugfest e chama Israel Adesanya para luta futura

Brendan Allen continua ganhando.

O lutador dos médios conquistou sua quinta vitória seguida neste sábado no UFC Jacksonville com uma finalização no primeiro round sobre o perigoso atacante Bruno Silva (23-9). Allen (22-5) deu as boas-vindas a uma disputa em pé com Silva, balançando-o nos pés antes de finalizar com um mata-leão.

Assista a finalização feroz de Allen abaixo.

Após a vitória, Allen se declarou um jogador de 185 libras com planos de enfrentar o campeão do UFC Israel Adesanya no ano que vem.

“Sou o cara mais jovem entre os 15 primeiros com algumas das lutas mais intensas”, disse Allen. “Estou fazendo isso mesmo, já passei por aqui e ainda nem cheguei no meu auge, não mostrei tudo. Eu serei o próximo campeão. Eu sou o único cara capaz de ameaçar o atual campeão em todos os lugares. Então, com isso dito, Izzy, ‘And New’ em 2024, estou indo.”

Allen, 27, não disse um nome específico para sua próxima luta, mas mencionou Jared Cannonier e Dricus Du Plessis como possibilidades.

Neste ponto, duvidar das chances de campeonato de Allen seria tolice após sua última finalização. Silva é bem conhecido por suas habilidades de kickboxing e poder de nocaute, mas Allen ficou feliz em trocar bombas com ele. Eventualmente, foi Silva quem foi abalado por uma enxurrada de socos de Allen e quando Allen encontrou uma abertura no chão, ele aproveitou para finalizar.

O horário oficial da paralisação foi às 4h39 do primeiro round.

Quatro das últimas cinco vitórias de Allen agora foram por mata-leão. Allen entrou no sábado como o número 13 dos médios no MMA Fighting Global Rankings e provavelmente verá um aumento em breve.

Silva vinha de um TKO no primeiro round sobre Brad Tavares, mas agora perdeu três de quatro.