Vídeo do UFC Jacksonville: David Onama esmaga Gabriel Santos com nocaute no uppercut

O poder de soco de David Onama não é brincadeira.

No UFC Jacksonville, no sábado, Onama (11-2) empatou Gabriel Santos (10-2) com um nocaute sem dúvida no uppercut para afastar o durável brasileiro. Todas as vitórias de Onama no UFC foram por nocaute técnico ou finalização.

Assista a sua última finalização abaixo.

Santos dificultou Onama na primeira rodada de sua disputa, utilizando sua luta agarrada para evitar que Onama iniciasse seu jogo de trocação explosivo. Embora Onama tenha se defendido bem contra o ataque terrestre do Santos, parecia que o Santos havia encontrado uma estratégia vencedora.

Tudo isso mudou no Round 2, quando Onama recuperou o equilíbrio e começou a se afastar na batalha em pé. Onama acertou vários socos certeiros antes de desferir um uppercut de direita seguido de mais dois chutes enquanto o Santos caía na tela. Um par de marteladas de acompanhamento selou o acordo na marca de 4:13 da Rodada 2.

Depois, Onama reencenou a famosa comemoração do “arco e flecha” de Israel Adesanya no UFC 287. Ele agora está 3-2 dentro do octógono, com finalizações de Santos, Garrett Armfield e Gabriel Benitez.

Santos cai para 0-2 no UFC após perder na decisão dividida para Lerone Murphy em sua estreia.