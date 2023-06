Vídeo do UFC Vegas 74: Jim Miller derruba Jesse Butler com nocaute devastador em 23 segundos

Jim Miller não estava sendo pago por hora no sábado porque superou o novato Jesse Butler com um nocaute em 23 segundos no UFC Vegas 74.

Foi uma performance de cair o queixo de Miller, que ampliou seu recorde de mais vitórias na história do UFC para 25 com sua última vitória. Butler, que aceitou a luta com apenas dois dias de antecedência depois que Jared Gordon foi considerado inelegível para competir, já estava travando uma batalha difícil contra um dos veteranos mais duráveis ​​e respeitados do jogo.

Assim que a ação começou, Butler estava balançando para as cercas, mas isso apenas permitiu a Miller responder ao fogo com mais força e melhor precisão. Depois de empurrar Butler de volta para a jaula, Miller desferiu um brutal gancho de esquerda que acertou no queixo.

Em uma sucessão rápida, Miller então lançou um uppercut de esquerda para trás que jogou a cabeça de Butler para trás quando ele dobrou ao meio em seu caminho para o chão. Butler ficou inconsciente por vários momentos, mas felizmente ele foi capaz de se levantar e sair do octógono por conta própria.

“Eu aprecio muito Jesse, ele veio aqui com pouco mais de dois dias de antecedência”, disse Miller sobre seu oponente. “Fiz um ótimo camp, me sentindo bem. Quando estou ligado, sou perigoso para qualquer pessoa no mundo.”

O nocaute também foi para o topo do currículo de Miller como a finalização mais rápida de sua carreira, que supera uma finalização de 58 segundos que ele marcou contra Clay Guida em 2019

A vitória também coloca Miller um passo mais perto de seu objetivo final de competir no UFC 300, embora, a julgar por seu comportamento e desempenho no sábado, ele também possa permanecer bem depois dessa data histórica.

“Coloquei o objetivo lá fora para chegar [UFC] 300”, disse Miller. “Quero encerrar minha carreira da mesma forma que comecei e isso é lutar o máximo que puder. Neste ponto da minha carreira, eu só quero fazer boas lutas.”