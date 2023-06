Vídeo do UFC Vegas 74: Muhammad Naimov acerta Jamie Mullarkey com um soco e vence como o maior azarão do card

Muhammad Naimov estava compreensivelmente emocionado depois de provocar a maior reviravolta possível no UFC Vegas 74, depois de derrotar Jamie Mullarkey no segundo round.

Como uma substituição de última hora, o nativo do Tadjiquistão foi um grande azarão no sábado à noite, mas ele precisou apenas de um único contra-ataque de direita que derrubou Mullarkey na lona para ganhar sua primeira vitória dentro do octógono. Assim que o chute acertou, Mullarkey caiu na tela e Naimov o seguiu até o chão com mais alguns chutes enquanto o árbitro corria para interromper a disputa.

O fim veio às 2h59 do segundo turno.

“Os últimos três anos foram realmente difíceis”, disse Naimov depois. “Três anos, carreguei muita coisa nesse esporte. Hoje compensa. Muita gente espera por essa estreia. Ninguém acreditou que eu pudesse vencer esse peso leve. Peso pena, vocês têm um problema. Vocês têm um grande problema.

“Vocês têm um novo rei. Aquele baixinho [Alexander Volkanovski], Max Holloway, esqueça-os. Estou aqui.”

Naimov, que já havia aparecido no Dana White’s Contender Series em 2020, parecia extremamente confiante ao enfrentar Mullarkey durante a luta. Foi uma batalha de ida e volta com Naimov exibindo um queixo sólido como uma rocha enquanto atirava de volta durante cada troca com Mullarkey nos pés.

Quando o segundo round começou, Naimov realmente começou a se ajustar ao seu desempenho ao desferir um belo chute giratório que apareceu a apenas alguns centímetros de acertar Mullarkey no topo da cabeça. Talvez tenha sido esse o momento que fez Mullarkey ficar um pouco mais agressivo para diminuir a distância, mas Naimov o fez pagar por isso.

Com Mullarkey avançando, Naimov mediu seu contra-gancho de direita, que acertou e ajudou o candidato de 28 anos a conquistar sua primeira vitória no UFC.

Naimov também enviou uma mensagem para um grande número de fãs no Tadjiquistão, que comemoravam sua performance com a luta acontecendo depois das 4 da manhã, horário local.