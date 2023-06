Vídeo do UFC Vegas 75: Carlos Hernandez parece ter nocauteado antes do replay mudar o resultado

Carlos Hernandez dominou Denys Bondar por quase 15 minutos no UFC Vegas 75 de sábado, então acertou uma queda que parecia colocar Bondar perto de ser eliminado antes de lançar uma violenta enxurrada de cotoveladas em um oponente ensanguentado e espancado, levando o árbitro Jerin Valel a interromper a luta faltando apenas um segundo.

Mas as coisas ficaram complicadas depois que o arremesso foi revisado, e a primeira finalização de Hernandez no UFC de repente não existia mais – em vez disso, foi considerado um choque de cabeças.

A boa notícia para Hernandez é que a luta foi para o placar, onde todos os três juízes viram para o jovem de 29 anos.

Confira o vídeo dos segundos finais brutais da luta peso mosca no APEX.

Dois juízes deram todas as três rodadas para Hernandez, enquanto o terceiro cartão viu 29-28 para o vencedor. Com a vitória, o Série contendor Alume melhorou para 2 a 1 dentro do octógono e se recuperou de uma derrota por finalização no primeiro round para Allan Nascimento em sua apresentação anterior.

Bondar está agora em 0-2 em sua corrida no UFC, após mais de 16 meses de folga entre as apresentações.