Vídeo: Fã de escola de Sean Strickland concorda em fazer sparring antes da luta principal do UFC Vegas 76

Um fã entrou pela porta da Xtreme Couture após um convite do peso médio do UFC Sean Strickland, e enquanto ele mostrou alguma habilidade, não foi muito bom para ele.

Strickland divulgou um vídeo no Instagram com ele e um homem identificado simplesmente como “Johnny”, onde eles tiveram uma sessão de sparring. Companheiro do UFC, Chris Curtis, de 185 libras, sugeriu que era uma “má ideia” antes das rodadas, mas eles finalmente concordaram em ir “70 por cento” e Strickland foi capaz de derrubar Johnny duas vezes.

Assista ao vídeo da sessão de sparring abaixo.

Johnny pareceu impressionar Strickland e certamente ganhou o respeito de metade da atração principal do UFC Vegas 76 de sábado no APEX. Strickland, que enfrenta Abusupiyan Magomedov em uma luta programada de cinco rounds, postou que Johnny é agora um membro da equipe da Xtreme Couture.

Strickland, de 32 anos, fará sua 19ª participação no octógono e buscará se posicionar como um candidato ao título dos médios quando enfrentar Magomedov. Em sua última apresentação, Strickland enfrentou Nassourdine Imavov em cima da hora na luta principal do card do UFC Vegas 67 em janeiro e venceu por decisão unânime.