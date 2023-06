Vídeo: Greg Hardy nocauteado em evento Team Combat League

Greg Hardy teve uma noite difícil.

O ex-lutador do UFC foi nocauteado na 17ª rodada como parte do Dallas Enforcers em uma partida da Team Combat League no Mohegan Sun em Uncasville, Connecticut na noite de sexta-feira.

Depois de ser descartado no início da 17ª rodada, Hardy parecia se recuperar antes de Alexander Flores eliminá-lo para sempre menos de um minuto depois.

Hardy sofreu sua primeira derrota na Team Combat League no evento. Seu recorde é agora 2-1.

Na defesa de Hardy, Flores tem muito mais experiência no ringue, registrando um recorde de 18-3-1 no boxe profissional. Hardy foi apenas 2-0.

Hardy deixou o UFC na primavera passada após sua terceira derrota consecutiva.