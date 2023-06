Vídeo: Influencer Bryce Hall leva tapa de lutador do BKFC

BKFC está construindo imagens promocionais para Bryce Hall.

O influenciador de mídia social, que possui 27 milhões de seguidores no TikTok e no YouTube, levou um tapa como parte de um golpe publicitário na pesagem do BKFC 45 na quinta-feira em Hollywood, Flórida.

O lutador do BKFC Gee “The Cutman” Perez fez o levantamento pesado para a acrobacia enquanto se pesava para uma luta com Philip Ryan Carroll e depois caminhou direto para Hall para dar um tapa. O associado de Hall conteve o influenciador de aparência confusa.

Hall é a mais recente celebridade online a mergulhar nos esportes de combate. Após a pesagem, o presidente do BKFC, David Feldman, anunciou que Hall faria sua estreia no círculo quadrado neste verão.

“Ele parece bem nos treinos e quer passar”, disse Feldman. “Gee é um confronto possível.”

Não parece haver muita filmagem de treinamento nas contas principais de Hall. Mas ele entrou no ringue uma vez contra o também influenciador Austin McBroom, que o venceu por nocaute técnico no terceiro round no evento Social Gloves em 2021.

O BKFC 45 acontece na sexta-feira no Seminole Hard Rock Casino e é transmitido pela FITE TV e pelo aplicativo da promoção. O evento é encabeçado pela luta pelo cinturão dos leves entre o campeão Luis Palomino e James Lilley.