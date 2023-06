Vídeo: Josiah Harrell explode adversário pela porta da jaula em cena assustadora no LFA 160

Felizmente, o desastre foi evitado na noite de sexta-feira no LFA 160 durante uma luta no card principal entre Josiah Harrell e Mike Roberts.

As coisas ficaram assustadoras brevemente no início do terceiro round, quando Harrell acertou Roberts com uma queda de perna dupla que jogou Roberts com força contra a cerca. Quis o destino que a força da queda de Harrell fosse tão forte que estourou a porta da cerca – e mandou os dois lutadores caindo para fora da jaula e de cabeça para um enxame de espectadores ao lado da jaula.

Felizmente, Harrell e Roberts saíram bem do incidente e retomaram a luta. O vídeo da cena pode ser visto abaixo, cortesia do UFC Fight Pass.

Harrell (7-0) derrotou Roberts por decisão unânime para vencer sua estreia promocional e preservar seu recorde invicto.

Roberts (9-9-1) agora perdeu lutas consecutivas depois de acumular a melhor seqüência de três vitórias consecutivas da carreira no cenário regional.