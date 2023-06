Vídeo: Khamzat ‘Borz’ Maaev marca nocaute de 41 segundos e anuncia plano para ser ‘igual ou até melhor’ que Khamzat Chimaev

Khamzat Chimaev já está inspirando a próxima geração.

No Brave CF 71 no Bahrein na sexta-feira, o potencial meio-médio Khamzat Maaev, que compartilha o apelido de Chimaev “Borz” e também é descendente da Chechênia, marcou um nocaute de 41 segundos sobre Elie Farah em sua estreia no Brave CF para melhorar para 4-0 como um pró.

Assista ao vídeo do acabamento aqui.

Na sequência, Maaev deixou claro que espera não apenas compartilhar um nome, mas uma carreira semelhante à do invicto Chimaev, hoje estrela do UFC.

“Eu quero ser o mesmo ou até melhor”, disse Maaev via tradutor quando perguntado sobre Chimaev em sua entrevista pós-luta.

Antes do evento, Maaev e Brave se apoiaram fortemente nas comparações de Chimaev, inclusive compartilhando um vídeo comparando suas proezas de finalização. Todas as quatro vitórias profissionais de Maaev terminaram por nocaute ou finalização.

Brave também promoveu a estreia em seu social com uma imagem que evoca diretamente a semelhança das aparições de Maaev e Chimaev (“Borz” se traduz como “lobo” em checheno).