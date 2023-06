Vídeo: Kickboxer Ulric Bokeme tem os dentes da frente nocauteados no GLORY Collision 5

O kickboxer do GLORY, Ulric Bokeme, teve uma noite tão ruim no escritório quanto você pode imaginar.

No sábado, Bokeme enfrentou Michael Boahpeah em uma disputa dos médios no GLORY Collision 5, quando o desastre aconteceu apenas alguns minutos no primeiro round. Após uma troca aparentemente normal, Bokeme se virou e sinalizou ao árbitro que algo estava errado com seu protetor bucal; e cara, ele estava certo. Após a pausa da ação, o protetor bucal de Bokeme caiu e seus dentes da frente com ele, fazendo com que o árbitro encerrasse a luta com apenas 2:08 do primeiro round.

Confira a cena horrível abaixo, incluindo um close dos dentes de Bokeme na tela GLORY.

O espetáculo sombrio não termina aí, pois depois, Bokeme disse ao seu corner que não apenas seus dentes foram arrancados na tela, mas também engoliu alguns.

Início brutal para o card principal. Ulric Bokeme acabou de perder a primeira linha de dentes contra Michael Boapeah. Ele disse ao seu córner que não poderia continuar porque alguns lhe desceram goela abaixo. #COLLISION5 pic.twitter.com/Kqc4JGY6Ck — Além do Kickboxing (@Beyond_Kick) 17 de junho de 2023

Esta é a segunda grande falha do protetor bucal em tantos meses, já que Luke Rockhold sofreu um destino semelhante em sua luta com Mike Perry no BKFC 41 no final de abril.