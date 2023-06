Vídeo KSW Colosseum 2: Mamed Khalidov dorme Scott Askham com chute voador desagradável

Mamed Khalidov venceu sua trilogia em confronto com Scott Askham de forma devastadora no evento principal do KSW Colosseum 2, que aconteceu em Varsóvia, na Polônia, na noite de sábado.

Khalidov, que estava 1-1 contra o veterano do UFC, conquistou a vitória em 2020 com um nocaute voador. Ele acertou exatamente o mesmo golpe para fazer o trabalho 63 segundos na terceira rodada de sua partida de borracha.

O jogador de 42 anos passou o segundo round trocando golpes de perna com Askham no chão, mas ninguém conseguiu segurar direito para forçar o toque. Quando a terceira estrofe começou e os dois pesos médios acertaram golpes baixos não intencionais para forçar breves interrupções na luta, Khalidov acertou o chute voador assim que a ação recomeçou, seguindo com socos para derrubá-lo.

Assista a sequência final abaixo.

Ex-campeão dos médios e meio-pesados ​​do KSW, Khalidov (37-8-2) está agora em 3-1 desde a derrota na decisão para Askham em 2019, uma sequência que inclui dois nocautes sobre o lutador inglês e uma paralisação no primeiro round contra Mariusz Pudzianowski no peso pesado.

Askham (19-6) estava em uma sequência de quatro vitórias consecutivas desde que se separou do UFC em 2017, quando iniciou a trilogia Khalidov em 2019.

Clique aqui para ver os resultados completos do KSW Colosseum 2.