Vídeo mostra interação no banheiro entre Conor McGregor, suposta vítima de estupro

TMZ Sports obteve vídeo que mostra Conor McGregor pegando seu acusador de estupro pela mão e levando-a para um banheiro … onde ela diz que ele a agrediu sexualmente.

A filmagem foi filmada dentro do Kaseya Center em Miami por volta da meia-noite de 10 de junho… logo após o Nuggets vencer o Heat no jogo 4 das finais da NBA em 9 de junho.

No vídeo, você pode ver McGregor – vestindo uma camiseta preta – saindo de um banheiro para falar com uma mulher de camisa branca. Após aparecer para trocar palavras com a mulher, Conor a pega pela mão e abre caminho para que ela vá com ele para dentro de um banheiro.

Alguns segundos depois — a porta do banheiro se fecha, sem que mais ninguém apareça para entrar. A filmagem então termina.

TMZ Sports divulgou a história … no início desta semana, o advogado do acusador, Ariel Mitchellenviou uma carta de demanda alegando que a segurança da NBA e do Miami Heat “forçou fisicamente” o acusador a entrar no banheiro, onde McGregor procedeu a estuprá-la enquanto a segurança se recusou a deixá-la sair ou permitir que sua amiga entrasse no banheiro com ela.

No entanto, o vídeo não parece mostrar ninguém forçando-a a entrar no banheiro com Conor (em vez disso, ele a conduz pela mão), mas três homens que parecem seguranças se reúnem em frente à porta de uma maneira que impediria qualquer um de entrar ou sair.

De acordo com Mitchell … o acusador de McGregor e a estrela do UFC estavam festejando juntos em um clube dentro da arena da NBA minutos antes de nosso vídeo ser gravado.

Em um ponto durante a celebração da boate, Mitchell nos disse que seu cliente fez um vídeo de selfie com Conor.



Mitchell diz, porém, que a festa foi interrompida quando McGregor disse que precisava usar o banheiro – mas logo depois que ele se levantou, um homem com uma camisa do Denver Nuggets se aproximou dela e disse: “Conor me disse para vir buscá-la. .”

“Minha cliente acreditava que eles estavam saindo e indo para o Four Seasons Hotel, já que Conor já havia pedido que ela se juntasse a ele em seu quarto de hotel”, disse Mitchell em um comunicado.

“O homem de tranças parou na porta do banheiro, quando Conor agarrou minha cliente (como visto no vídeo). Minha cliente acreditou que eles estavam saindo, mas em vez disso Conor a levou para o banheiro.”

Getty Conor McGregor é acusado de estuprar mulher em jogo da final da NBA e nega acusações



É alegado que McGregor então agrediu sexualmente a mulher.

“Minha cliente se lembra de ter bebido nada menos que seis vezes naquela noite e admitiu as partes de que se lembra”, disse Mitchell. “Minha cliente nem se lembrava de quem a levou ao banheiro até ver este vídeo.”

McGregor negou as acusações contra ele … com seus representantes dizendo em um comunicado na quinta-feira: “As alegações são falsas. O Sr. McGregor não será intimidado”.

Entramos em contato para obter mais comentários de McGregor sobre o novo vídeo, mas ainda não recebemos uma resposta.

Os policiais, entretanto, disseram Esportes TMZ na quinta-feira … eles estão investigando as alegações desde 11 de junho – e uma investigação continua em andamento.

McGregor esteve na arena no início da noite participando de algumas das diversões do jogo – socando um mascote como parte de um esquete break-in-the-action.



