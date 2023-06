Vídeo mostra Ja Morant brincando com arma de brinquedo no dia seguinte ao segundo incidente com arma de fogo

No vídeo, você pode ver Morant – facilmente identificado por suas tatuagens únicas – tentando mostrar que a arma nada mais era do que um isqueiro.

Morant usou as chamas que saíram da arma falsa para acender algumas velas … antes de aparecer para dizer no clipe: “Você segura e tudo sai”.

E nunca afirmou publicamente que a arma não era real … embora Claudia Jordan disse no “The Breakfast Club” no início deste mês que alguém dentro do acampamento do guarda Grizzlies a informou que era falso.