Vídeo mostra passageiro chocado quando porta de avião se abre em pleno voo

Thouve cenas de caos e puro medo quando um voo que transportava uma banda brasileira foi forçado a fazer um pouso de emergência no domingo após o porta estouroun.

No meio da viagem, o mecanismo da porta falhou e ela simplesmente se abriu, colocando todos os passageiros a bordo em risco de morte prematura e horrível.

O incidente ocorreu a caminho da cidade de Salvador segundo O Informante, com a banda do compositor Tierry a bordo.

Um vídeo do incidente foi feito de dentro do avião e postado no Twitter, embora os membros da banda de Tierry tenham permanecido bastante calmos.

Piloto tomou medidas decisivas

Com o destino de sua aeronave e passageiros parecendo sombrio, o piloto tomou medidas decisivas e conseguiu evitar um acidente catastrófico.

Ele deu a volta por cima e conseguiu fazer um pouso de emergência no aeroporto de São Luís.

Os médicos foram levados às pressas a bordo para verificar os passageiros e a equipe de voo, com os impactos na saúde de ser exposto ao ar tão alto conhecido por ser adverso.

Embora inicialmente descrito como uma fuselagem quebrada forçando o mecanismo da porta a abrir, agora há uma investigação em andamento para determinar por que tal evento impactou a porta e o que pode ser feito para evitar uma repetição no futuro.

“Houve um momento de grande preocupação quando a porta do avião Bandeirante EMB-110 da banda brasileira Tierry se abriu com a equipe do cantor em pleno voo”, diz um comunicado da FL360aero.

“A aeronave vinha de São Luís e teve que fazer um pouso de emergência. Não houve registro de feridos.”