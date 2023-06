Vídeo: Torcedores caem na Rogers Arena após desabamento de grade no UFC 289

Mike Malott estava entrando na Rogers Arena para sua luta no card principal do UFC 289 com Adam Fugitt quando as câmeras captaram a visão assustadora de torcedores caindo das arquibancadas.

Os fãs pareciam despencar no chão da arena depois que uma grade próxima à entrada da arena cedeu. Os fãs pareciam estar procurando Malott para dar mais cinco antes da queda. O comentarista do UFC Jon Anik anunciou mais tarde na transmissão que ninguém ficou ferido durante o incidente. A luta Malott e Fugitt prosseguiu sem problemas.

Vários fãs do UFC capturaram o acidente no Twitter.

O UFC 289 marcou a primeira viagem da promoção ao Canadá em quatro anos. O UFC realizou vários eventos na Rogers Arena sem incidentes, embora os fãs do UFC tenham sido culpados por tumultos na cidade que se seguiram ao jogo 7 das finais da Copa Stanley de 2011.

Um porta-voz da Rogers Arena divulgou uma declaração ao MMA Fighting sobre o incidente.

A segurança de nossos torcedores é nossa prioridade número 1 na Rogers Arena. No evento do UFC desta noite, enquanto os fãs se inclinavam para cumprimentar os lutadores, uma grade caiu. Nossa equipe de arena trabalhou rapidamente para realocar os torcedores na área afetada e nenhum ferimento grave foi relatado. A segurança e a equipe do local permaneceram no local durante o resto da noite para garantir a segurança de todos.

Malott, natural de Burlington, Ontário, Canadá, conquistou uma vitória por finalização no segundo round sobre Fugitt, conquistando sua terceira vitória consecutiva no UFC no card principal do pay-per-view.