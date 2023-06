Assistir UFC 289 Contagem regressiva vídeo para ver de perto as duas melhores lutas do card do UFC 289, que acontece sábado, 10 de junho, na Rogers Arena, em Vancouver.

A campeã de duas divisões Amanda Nunes defende seu título contra a desafiante mexicana Irene Aldana no evento principal, enquanto o ex-campeão dos leves Charles Oliveira enfrenta o principal contendor Beneil Dariush em uma luta crucial no co-headliner.