Vídeo: Veterano do UFC Alex Oliveira marca nocaute no judô na Sérvia

Mesmo fora do UFC, Alex Oliveira ainda está aumentando seu carretel de destaque.

Lutando na tarde de sexta-feira em um card co-promovido do Titan FC e SBC na Sérvia, “Cowboy” marcou a paralisação mais selvagem de sua corrida pós-UFC, nocauteando Stefan Sekulic com um golpe de judô no final da primeira rodada de sua disputa dos meio-médios.

Em um movimento fluido enquanto pressionado contra a cerca, Oliveira (25-14-1, 2 NC) se esquivou de Sekulic (14-8-0, 1 NC), depois jogou o lutador sérvio de costas, encerrando a luta com um único tiro de acompanhamento para dar a Oliveira sua terceira vitória em suas últimas quatro lutas.

O vídeo da sequência final pode ser assistido abaixo.

Oliveira, 35, agora detém um recorde de 3-2 desde que sua corrida no UFC chegou ao fim.

O veterano brasileiro competiu 22 vezes dentro do octógono de 2015-22, derrotando nomes como Carlos Condit, Will Brooks, Max Griffin e muito mais.

Sekulic, 31, continua sem vitórias nas últimas cinco lutas.