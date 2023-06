Virgin Galactic de Richard Branson lança primeiro voo espacial comercial

Reproduzir conteúdo de vídeo





Richard BransonA Virgin Galactic, da Virgin, está empenhada em realizar uma façanha incrível no mundo das viagens espaciais comerciais – e, se for bem-sucedida, o coloca em uma pequena lista com nomes como Elon Musk dar Jeff Bezos.

A empresa de Branson está tendo seu primeiro lançamento comercial quinta-feira, apelidado de Galactic 01. O VSS Unity está decolando do Novo México acoplado a um avião transportador, eventualmente se destacando e subindo cerca de 3 vezes a velocidade do som acima da Terra antes de voltar para baixo.

Apesar do aspecto comercial, a viagem é mais a negócios do que a lazer – a espaçonave levará membros da Força Aérea Italiana e um engenheiro de pesquisa, coletando dados enquanto estiver no ar.



Conforme relatamos, o VSS Unity transformou Branson em o primeiro bilionário no espaço em 2021, quando ele e um punhado de outros entraram no espaço suborbital… abrindo caminho para o grande marco de quinta-feira.



