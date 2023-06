VITÓRIA incrível para todos que querem receber benefício do INSS

Milhões de brasileiros estão neste momento aguardando uma resposta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para os seus pedidos de entrada em benefícios previdenciários. Embora o tempo de espera máximo permitido seja de 45 dias para a maioria dos casos, o fato é que na prática a realidade se impõe de maneira bem diferente.

Há casos de cidadãos que estão há vários meses esperando por uma resposta do INSS. Na grande maioria das situações, o tempo de espera pode ser fatal, já que estas pessoas não estão podendo trabalhar, e também não estão podendo receber o benefício do Instituto Nacional do Seguro Social. Trata-se de um hiato de tempo em que o cidadão fica completamente desamparado.

Mas o que fazer para tentar mitigar os efeitos desta espera? Abaixo, listamos quatro dicas que o cidadão pode seguir para passar a ter mais chances de entrar com um pouco mais de rapidez no sistema do INSS. As dicas não garantem a seleção imediata, mas fazem com que o cidadão diminua um pouco a margem de espera.

Dica de antecipação

Dica 1: olho nos documentos

Quando um cidadão envia uma solicitação de entrada em um benefício previdenciário, ele naturalmente envia também uma série de documentos para que a autarquia realize a análise. Neste sentido, é muito importante que o indivíduo atente para enviar toda a documentação correta, e não esqueça de nenhuma exigência. Assim, quando chegar a sua vez, ele não vai correr o risco de ter problemas.

Dica 2: verifique o processo

Ao solicitar a entrada em um benefício previdenciário, alguns cidadãos acabam deixando o processo correr e não verificam com frequência como está a sua situação. Se possível, é importante checar como está o procedimento da sua solicitação todos os dias. A checagem pode ser feia através do site ou app do Meu INSS. Ao verificar os dados com frequência, o cidadão poderá consertar possíveis erros com mais rapidez.

Não deixe de comparecer

Se o seu pedido exige a realização de uma perícia médica, não deixe de comparecer ao local indicado na data marcada. Lembre-se de que o dia é agendado pelo próprio cidadão. Assim, a dica é escolher uma data em que o indivíduo tem certeza que vai conseguir comparecer. Qualquer falta pode ocasionar em ainda mais atraso, em uma fila que já não costuma ser muito veloz.



Você também pode gostar:

Para os que estão em situação mais grave, é possível tentar o envio de um requerimento de antecipação da análise. Esta é uma possibilidade aberta para quem está passando pelo tratamento de uma doença grave ou possui alguma necessidade financeira urgente. Caso necessário, o cidadão pode tirar dúvidas sobre este sistema através dos canais de atendimento do INSS.

A fila do INSS

Reportagem publicada pelo portal de notícias G1 revelou nesta semana que mais de 1 milhão de pessoas estão na fila de espera do INSS aguardando a realização de uma perícia médica. A informação foi obtida através do Ministério da Previdência por meio da Lei Geral de Acesso à Informação.

O número em questão é válido para o último mês de maio, e representa um aumento de mais de 8% em relação ao tamanho da fila de espera para a perícia médica que estava sendo registrado no mês de janeiro deste ano. Até aqui, o Governo Federal não conseguiu controlar este problema.

Em entrevistas recentes, o Ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT) vem dizendo que não vai ser possível zerar completamente a fila de espera até o final deste ano, mas frisou que até dezembro de 2023 ele vai conseguir fazer com que todos os pedidos sejam analisados dentro do prazo regimental de 45 dias.