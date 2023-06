Viviane Araujo x Casey O’Neill marcado para o UFC 293 na Austrália

A primeira luta acertada para o pay-per-view do UFC na Austrália em 9 de setembro é um confronto peso mosca entre Viviane Araujo e Casey O’Neill, várias pessoas com conhecimento da situação disseram ao MMA Fighting.

Araujo e O’Neill estão atualmente classificados em 13º e 14º em 125 libras, respectivamente, no MMA Fighting Global Rankings.

Meni Mayer relatou pela primeira vez que o confronto estava em andamento.

A empresa ainda não anunciou oficialmente o local do UFC 293 em Sidney.

Araujo (11-5) busca voltar aos trilhos no UFC após derrotas consecutivas por decisão para as futuras campeãs Alexa Grasso e Amanda Ribas. A ex-campeã do Pancrase detém o recorde do octógono de 5-4, com vitórias importantes sobre Roxanne Modafferi e Alexis Davis.

O’Neill (9-1) sofreu recentemente o primeiro revés de sua carreira profissional no MMA, perdendo a decisão para Jennifer Maia em março.

“King” foi vitoriosa em suas quatro aparições no UFC em um período de 12 meses entre 2021 e 2022, parando Antonina Shevchenko, Lara Fritzen Procopio e Shana Dobson antes de ganhar uma decisão sobre Modafferi.

Damon Martin contribuiu para este relatório.