Vlatko Andonovski anuncia a lista da USWNT World Cup: Rapinoe e Lavelle estão dentro!

vocêTreinador da Seleção S Feminina Vlatko Andonovski tem anunciou oficialmente a lista de 23 jogadores para a Copa do Mundo deste verão na Austrália e na Nova Zelândia. Houve muita especulação nos últimos dias e semanas com relação a quais jogadores fariam o corte, especialmente depois que foi confirmado que o time seria sem figuras fundamentais como a capitã Becky Sauerbrunn, a ponta Mallory Swanson e Catarina Macario.

Também havia preocupação Megan Rapinoe depois que ela foi forçada a se machucar durante a vitória de 2 a 1 de OL Reign contra Kansas City no sábado e o maestro do meio-campo Rose Lavelle, que vem trabalhando duro para estar disponível para a seleção para a Copa do Mundo depois de ter sofrido uma ‘pancada’ no amistoso de abril contra a Irlanda.

A lista, que agora afasta tais dúvidas, é a seguinte:

Goleiros:

Aubrey Kingsbury (espírito de Washington)

Casey Murphy (Coragem da Carolina do Norte)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars 90)

O trailer da USWNT World Cup: Quem está no avião?

Defensores:

Alan Cook* (OL Reign)

Cristal Dunn (Portland Thorns FC)

Emily Fox (Coragem da Carolina do Norte)

Naomi Girma (San Diego Wave FC)

Sofia Huerta (OL Reign)

Kelley O’Hara (NJ/NY Gotham FC)

Emily Sonnett (OL Reign)

Meio-campistas:

Savannah DeMelo (Racing Louisville FC)

Julie Ertz (Angel City FC)

Lindsey Horan (Olympique Lyon, FRA)

Rose Lavelle (OL Reign)

Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC)

Ashley Sanchez (espírito de Washington)

Andi Sullivan (espírito de Washington)

Atacantes:

Alex Morgan (San Diego Wave FC)

Megan Rapinoe (OL Reign)

Trinity Rodman (Espírito de Washington)

Sophia Smith (Portland Thorns FC)

Alyssa Thompson (Angel City FC)

Lynn Williams (NJ/NY Gotham FC)

Resta saber como a equipe se alinhará em seu primeiro jogo do torneio deste verão contra o Vietnã em 22 de julho. Andonovski agora tem uma dor de cabeça de seleção no coração da defesa– com o capitão Sauerbrunn fora, o técnico macedônio-americano terá que decidir quem será o parceiro Noami Girma na defesa central.

Com Mallory Swanson também lesionado, também houve dúvidas sobre quem substituirá o vencedor da Copa do Mundo de 2019 na ala esquerda.

Depois de enfrentar o Vietnã no primeiro jogo do grupo E, o O USWNT joga contra os outros finalistas da Copa do Mundo de 2019, a Holanda, em Wellington, em 27 de julhoantes de voltar para Auckland para o último jogo da fase de grupos contra Portugal, no Eden Park, em 1º de agosto.

Após sagrar-se campeã após a Copa do Mundo de 2019 na França, a O USWNT se tornou o primeiro time na história a vencer o prestigioso torneio quatro vezes. Na Austrália e na Nova Zelândia, a equipe buscará a conquista pela terceira vez consecutiva, uma façanha nunca foi alcançada. A Alemanha é a única outra seleção a igualar o recorde atual dos EUA de duas vitórias consecutivas na Copa do Mundo, tendo feito isso em 2003 e 2007.