‘Você não pode cometer esse tipo de erro’: Pros reagem ao erro que alterou a luta de Keith Peterson no UFC Vegas 75

O velho ditado é que os melhores árbitros são aqueles cujos nomes você não conhece. Infelizmente, Keith Peterson se deu a conhecer bastante no sábado.

Peterson arbitrou a luta preliminar do UFC Vegas 75 entre Daniel Argueta e Ronnie Lawrence quando, no início da luta, Argueta pulou em uma guilhotina, tentando finalizar. Lawrence defendeu bem, mas quando Argueta se moveu para uma guilhotina montada, Peterson se aproximou para monitorar a ação – e quando ele foi verificar se Lawrence havia saído, Lawrence afastou a mão, fazendo um movimento que quase se assemelhava a um toque.

Peterson certamente pensou assim, pelo menos, parando a luta, o que imediatamente fez Lawrence protestar.

Foi um final infeliz para uma luta que estava apenas começando, mas se há uma fresta de esperança é que Lawrence pelo menos não voltará para casa com uma derrota. Depois de consultar o oficial de replay, Peterson reconheceu seu erro e a luta acabou sendo considerada sem competição. O comentarista do UFC, Dominick Cruz, aproveitou a oportunidade para dar alguns tiros em Peterson na transmissão, e ele não foi o único lutador com tais sentimentos.

Aqui está o que outros lutadores tinham a dizer sobre o grande erro de Peterson.

Isso é um absurdo mesmo, o oficial comete um erro terrível e chama briga quando fica claro que o garoto não bateu. Eu concordo com @DominickCruz algo precisa ser feito. Você não pode cometer esse tipo de erro. Mas aquela mão estava pronta para bater. Tudo o que ele tinha que fazer era esperar… — Daniel Cormier (@dc_mma) 18 de junho de 2023

Droga! Ele não tocou. Essa é uma pergunta muito difícil para Keith, Dan e, claro, Lawrence, se for considerado uma paralisação. — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 17 de junho de 2023

Ele definitivamente não bateu!!! —Jamahal Hill (@JamahalH) 17 de junho de 2023

E agora temos uma ligação malsucedida de Keith Peterson. Isso NÃO foi um toque. Interessado em ver como esta revisão vai…. #UFCVegas75 —Michael Chiesa (@MikeMav22) 17 de junho de 2023

Que bom que Keith assumiu o erro. Ele ainda é um árbitro de elite, as pessoas cometem erros. Ele não é Mario Yamasaki, com certeza. #UFCVegas75 —Michael Chiesa (@MikeMav22) 17 de junho de 2023

Liguei essas lutas, situação lamentável. Não bateu, mas parecia que estava perto de… sem contestação é a decisão certa — Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 17 de junho de 2023

Eu gosto que eles façam um no contest em vez de adicionar um L no outro cara. #UFCVegas75 — Ode’ ⭕️sbourne (@OdeOsbourne) 17 de junho de 2023

Eles têm que mudar as regras e descobrir uma maneira de reiniciar uma luta como essa —Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 18 de junho de 2023

Bolas azuis dói, eu sinto por esses caras —Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 18 de junho de 2023

A razão pela qual os lutadores e seus gerentes deveriam estar pressionando apenas por taxas fixas !!! O erro humano só é destacado significativamente devido à perda financeira impactante de más decisões https://t.co/Wmd1MIivPt —Damien Brown (@beatdown155) 18 de junho de 2023