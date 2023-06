Você quer trabalhar para Messi no Inter Miami? As vagas oferecidas pelo clube

Tele chegada de Leo Messi causou um frenesi na MLS Inter Miamia tal ponto que sete novas vagas foram divulgadas em seu Linkedin página. As vagas vão de Diretor de Marketing a Representante de Vendas.

Inter Miami, uma organização forte

Inter Miami foca em jogos em vez de Messi: "Ainda não tem ninguém aqui"

De acordo com o perfil do Linkedin, o Inter Miami é uma empresa com 51 a 200 funcionários, e atualmente possui sete vagas abertas.

Diretor de Marketing do Inter Miami

– Liderar e gerenciar a estratégia de conteúdo para a organização desde o desenvolvimento até a execução bem-sucedida.

– Supervisionar, gerenciar e desenvolver uma equipe de designers gráficos, fotógrafos/cinegrafistas, apresentação digital, transmissão e operações de dia de jogo.

– Impulsionar o pensamento criativo e a colaboração entre os departamentos para continuar construindo a melhor marca da categoria.

– Seja proativo e envolvente ao receber e ajudar os hóspedes com quaisquer dúvidas ou preocupações.

– Demonstrar uma disposição voltada para o atendimento ao hóspede e manter uma aparência profissional.

– Manter um conhecimento prático de todas as operações do estádio e políticas de bilheteria.

– Fornecer atendimento excepcional a todos os convidados nos jogos em casa do Inter Miami CF e outros eventos no DRV PNK Stadium.

– Venda ingressos de maneira profissional e precisa para todas as partidas e eventos do IMCF.

– Auxiliar os hóspedes com desafios de emissão de bilhetes móveis e outros assuntos relacionados a emissão de bilhetes.

– Cumprimente todos os hóspedes de maneira educada, profissional e amigável.

– Operar e monitorar sistemas de CFTV e controle de acesso quando necessário.

– Auxiliar as agências de aplicação da lei quando necessário, incluindo, mas não limitado a: condução de investigações, prestação de declarações, fornecimento de provas e/ou documentação.

– Supervisionar e relatar qualquer atividade incomum/suspeita às autoridades competentes.

– Supervisionar e controlar o acesso de e para as instalações de treinamento e DRV PNK Stadium.

– Auxiliar com ativações de fan zone e eventos especiais.

– Chegue cedo nos dias de jogo para configurar todos os espaços de ativação ao redor da Fan Zone.

– Auxiliar na montagem, desmontagem e execução de eventos parceiros ao longo do ano.

– Conheça todas as políticas, serviços e localizações de instalações dentro do nosso estádio.

– Auxiliar no desenvolvimento e aplicação de políticas/procedimentos do sistema IMCF usando padrões da indústria.

– Gerenciar procedimentos operacionais padrão para recuperação de desastres e continuidade de negócios e desenvolver documentação contendo os principais componentes de infraestrutura e fluxos de rede/dados.

Especialista em Recursos Humanos

– Trabalhar com as partes interessadas relevantes para ajudar a liderar programas e estratégias de pessoas que aprimoram nossa cultura, incluindo, entre outros, gestão de desempenho, desenvolvimento de talentos, engajamento e retenção de funcionários e comunicações internas.

– Identificar e aconselhar os líderes sobre as necessidades de desenvolvimento de suas equipes e funções.