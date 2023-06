Von Miller oferece atualização sobre seu possível retorno para a próxima temporada da NFL

Buffalo Bills‘ zagueiro veterano De Miller atualmente ainda está se recuperando de uma terrível lesão no ACL que sofreu durante a semana 12 da temporada mais recente da NFL. Foi durante uma partida do Dia de Ação de Graças que o forçou a perder o resto da temporada. Sua recuperação continuará por pelo menos mais um mês e meio na nova temporada que está prestes a começar. O próprio Miller falou sobre seu possível retorno durante um evento beneficente em Denver última quinta. Ele confirmou que ainda não está pronto para jogar, mas parece encorajado a continuar sua recuperação.

Von MIller retornará na semana 6 como um ‘pior cenário

Durante o evento beneficente, o Contas veterano fez revelações sobre seu retorno iminente para a nova temporada. Ele disse: “Você sabe que eu amo garantias. Sou eu, é Von. Eu amo garantias. Quero jogar. Em 2013, fiz uma cirurgia (ACL) em janeiro e joguei no início de agosto na pré-temporada. Então isso me colocou cerca de sete meses, oito meses. E 10 anos depois disso, 2023, eu tenho uma perspectiva totalmente nova. Eu sei exatamente onde devo estar em dois meses, quatro meses, seis meses e na posição onde eu Estou no momento, me sinto ótimo, me sinto confortável, sinto que estarei pronto para jogar no início da temporada.

“Mas, ao mesmo tempo, confio em nosso GM, confio em nossos treinadores, confio em nosso time, nossos donos. Sempre que chegar a hora de jogar, estarei pronto para ir. Quero estar pronto na primeira semana contra os Jets. Aaron Rodgers, Monday Night Football. Mas, ao mesmo tempo, não estou no controle disso. Vou fazer tudo o que puder fisicamente, mentalmente e emocionalmente para estar pronto para isso. Mas se não for o primeira semana da temporada, então não será mais do que a semana 6, com certeza.”

O pass rusher está entre os jogadores mais talentosos e experientes da NFL, mas ainda há muita incerteza para ver se ele retornará em boa forma ou não. Na temporada passada, Von Miller registrou 8 sacks, 12 tackles e 12 rebatidas QB durante os 11 jogos que disputou na última temporada pelo Buffalo Bills. Estamos falando de uma estrela três vezes All-Pro que atualmente tem um contrato de seis anos por $ 114,1 milhões que assinou pouco antes do início da temporada de 2022. Potencialmente, o retorno da sexta semana seria contra o New York Giants durante um jogo de domingo à noite.