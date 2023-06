Warriors trocam Jordan Poole por Chris Paul em acordo sensacional com os Wizards

EUt da temporada de draft na NBA e no Golden State Warriors acabou de fazer uma das negociações mais escandalosas da memória recente. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, Golden State está negociando Jordan Poole para o Washington Wizards. O que eles estão recebendo em troca pode inclinar a balança a seu favor para o que poderia ser outra tentativa de um quinto anel nesta já impressionante dinastia. Woj relata que os Warriors estão recebendo o recém-negociado Chris Paul, que havia acabado de deixar o Phoenix Suns para jogar na capital. Mas tudo o que os Wizards fizeram foi usar Paul como moeda de troca para conseguir um jogador com um futuro brilhante pela frente. Se essa troca for confirmada, é assim que Jordan Poole termina seu relacionamento com os Warriors por enquanto.

Isso é uma tentativa de convencer Draymond Green a ficar?

Negociar Jordan Poole pode definitivamente ser percebido como uma tentativa de obter Draymond Verde para ficar com o Golden State Warriors. Apesar de ter rejeitado sua opção de jogador poucos dias atrás, ele ainda não havia tomado uma decisão sobre seu futuro. Muitos torcedores do Golden State Warriors ficaram tristes ao ver seu melhor jogador defensivo deixar o time. Não se esqueça que na última temporada, Green teve uma grande briga com Jordan Poole durante o treino que terminou em uma briga. Para os Warriors, manter uma de suas lendas por mais tempo pode ser mais importante do que permitir que o jogador mais jovem fique. Embora Jordan Poole tenha sido importante para o último campeonato conquistado pelo Warriors, não há como substituir um jogador como Draymond Green.

Chris Paul ainda não ganhou um campeonato e sua experiência junto com a experiência dos Splash Brothers mais Green pode ser a resposta que esses Warriors estavam procurando. Em termos de estatísticas, as assistências de Paul são quase inigualáveis ​​em toda a liga. Estamos falando de um futuro membro do Hall da Fama que se juntaria aos dois maiores arremessadores da história da NBA. Para o Golden State Warriors, desembarcar Chris Paul neste comércio é realmente um acéfalo para uma equipe que está se preparando para jogar as últimas temporadas com esta equipe de dinastia que já ganhou quatro campeonatos. O pacote que os Wizards estão recebendo inclui Jordan Poole e futuros drafts.