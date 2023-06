Wembanyama explica por que não jogará pela França na Copa do Mundo: Meu corpo é um protótipo

Victor Wembanyamaa escolha nº 1 no Draft da NBA de 2023 selecionada pelo incentivo de São Antôniojustificou sua decisão “irrevogável” de não disputar a Copa do Mundo com a seleção francesa.

O próximo torneio está programado para ser realizado na Indonésia e nas Filipinas de 25 de agosto a 10 de setembro.

O prodígio francês de 19 anos e 2,23m explicou que sua decisão foi “difícil”, mas “pensada”, e quis deixar claro que ele mesmo a tomou.

O animal insiste no argumento de proteger e construir seu corpo para “estar ao lado da seleção francesa nos próximos 10 ou 15 anos”.

“Tomei a decisão de dedicar este verão a preparar meu corpo para os muitos testes que o aguardam nos próximos anos e, portanto, ignorar a Copa do Mundo”, disse ele ao L’Equipe.

“Foi uma decisão difícil, que exigiu a opinião de muitas pessoas. Mas acredito sinceramente que é a melhor coisa para a seleção francesa e para mim.”

Wembanyama explica as preocupações médicas que o levaram a tomar essa decisão.

“Meu corpo é como um protótipo”, observou.

“Não posso contar com pessoas que se parecem comigo. Então, preciso de uma preparação específica, de uma antecipação personalizada.

“Não se pode deixar nada ao acaso. Existe um risco real de sobrecarga e lesões, que podem ter repercussões no futuro.

“Se eu jogar a Copa do Mundo, retomando do verão passado e indo até as Olimpíadas, isso representaria cerca de 170 jogos em 24 meses, sem descanso real. Não seria realista em termos de desenvolvimento, nem prudente em termos de saúde.

“Com toda a objetividade, é uma decisão coerente, mesmo para a seleção francesa.

“Vou compensar o tempo perdido.”