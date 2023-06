Wembanyama o fenômeno não para de crescer: quero ser o melhor dentro e fora da quadra

NBA comissário Adam Silver ainda não anunciou Victor Wembanyamacomo a escolha número 1 no próximo Draft no Brooklyn.

No entanto, O animal já ganhou as manchetes no mundo do basquete, pois espera ansiosamente se tornar o rosto do incentivo de São Antônio e liderando a nova geração de jogadores.

Mesmo sem ter pisado em quadra, vestido com a camisa do time ou boné, Wembanyama já se tornou uma estrela mundial.

De acordo com o San Antonio Express News, principal jornal da cidade texana, San Antonio nunca presenciou alguém como ele em sua história.

Embora ele ainda não seja oficialmente um jogador do Spurs, sua presença o diferencia dos jogadores cujas camisetas estão penduradas nas vigas do AT&T Center.

A afirmação deles é verdadeira ao comparar Wembanyama com as figuras lendárias do Spurs. Nenhum Tim Duncan nem Kawhi Leonard buscou a atenção da mídia e fama.

Enquanto David Robinson estava mais confortável com o microfone, ele ainda empalidece em comparação com o prodígio francês.

“Não gosto de fazer as coisas pela metade. Aspiro ser o melhor, dentro e fora da quadra”, observou Wembanyama.

Na França, as expectativas são compreensivelmente altas. As manchetes do L’Equipe e do Le Figaro destacam Wembanyama com destaque, reconhecendo sua rápida ascensão como um grande talento.

“É por isso que uso a camisa nº 1”, O animal admite.

O basquete está entrando em uma nova era e Wembanyama está na vanguarda. Ele lançou o primeiro arremesso cerimonial em Estádio Yankeeaparece na TV e fala para vários meios de comunicação.

Quando questionado sobre a pressão, ele enfatiza com segurança que “sou imune a tudo isso”.