Wemby faz todas as jogadas depois de conhecer as lendas do Spurs, recebendo a bênção da estrela de Hollywood

VA primeira noite de sexta-feira cheia de pressão de ictor Wembanyama como jogador da NBA incluiu um jantar com as lendas do San Antonio Spurs Tim Duncan, David Robinson e Manu Ginobli, além de uma mensagem de encorajamento do astro de Hollywood Michael Keaton.

Wembanyama, 19, passou a perder todos os jumpers um dia depois, durante um exercício de tiro na frente de membros da mídia. Ele terminou o shootaround com uma enterrada, sua única chance na curta sessão.

O técnico do Spurs, Gregg Popovich, e outra lenda de San Antonio, Sean Elliott, também estiveram no agora famoso jantar, durante o qual Wemby afirma que aprendeu mais sobre basquete do que nos últimos anos.

Wemby vestiu o uniforme do Spurs pela primeira vez no sábado e provavelmente fará sua estreia pelo San Antonio durante a NBA Summer League na primeira semana de julho.

Ele também tem uma visita à sede da Nike em Oregon algum tempo antes disso e alguns compromissos para ver algumas casas em San Antonio que ele pode chamar de lar nos próximos anos.

A mensagem de Michael Keaton para Victor Wembanyama

Keaton, 71, foi ao Instagram na sexta-feira para parabenizar Wembanyama por ser o primeiro no Draft da NBA de 2023 e pedir-lhe que não exagere no Miami Heat.

“Parabéns, Wemby, por ser escolhido como a escolha número 1 no draft da NBA”, escreveu Keaton. “Foi um prazer conhecê-lo em alguns jogos do Metropolitans 92 em Paris no ano passado. Desejo a você tudo de bom para uma carreira incrível com o Spurs! Aquecer!”

Keaton compartilhou uma foto de quando conheceu Wemby para acompanhar a mensagem sincera.